Бухгалтера тамбовской колонии будут судить за хищение денег в крупном размере

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ФКУ ИК-1. Женщину обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в крупном размере).

По версии следствия, в период с 11 июня по 6 августа 2021, главный бухгалтер колонии сформировала в программе «1С Бухгалтерия» на ранее освободившихся и умерших осужденных, расходные кассовые ордера. Затем по ним женщина получила из кассы больше 93 тысяч рублей и лично расписалась за якобы получение ими денег. Позднее бухгалтер внесла в документы изменения, в которых необоснованно прописала себе и другой сотруднице, ничего не знающей о ее планах, надбавку за выслугу лет. Эти данные она направила в банк и получила в общей сложности 255,5 тысяч рублей, 30,4 тысячи рублей зачислили другому бухгалтеру. Их женщина обналичила и передала начальнице.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.