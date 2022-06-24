В Тамбовской области выполнили треть работ по благоустройству дворов и парков

В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тамбовской области благоустроят 101 двор и 112 общественных пространств. В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что работы осуществлены на треть - они завершены на 25 дворовых и 44 общественных территориях.

На благоустройство дворов и общественных пространств в Тамбовской области по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году направят около 264 миллионов рублей. Из них около 258 миллионов рублей — средства федерального бюджета.

- На данный момент кассовое освоение средств федерального бюджета составляет 74 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.