Тамбовчанин из ревности убил односельчанина

22 июня во дворе собственного дома в деревне Новоалександровка обнаружили тело 48-летнего мужчины с травмами, свидетельствующими о насильственном характере его смерти. По этому факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

По версии следствия, вечером 20 июня текущего года мужчина, узнав от супруги, что ее бывший сожитель оказывает ей знаки внимания, пришел к нему домой и избил мужчину избиению, нанося ему удары разными предметами быта, находившимися на придомовой территории. От полученных травм жертва скончалась на месте преступления. Его тело через день обнаружил сосед.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.