В Тамбове пройдет акция «Свеча памяти»

В День памяти и скорби, 22 июня, в Тамбове пройдет ежегодная акция «Свеча памяти». В этот день в 4 часа утра на Соборной площади у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится траурный митинг, посвященный трагической дате начала Великой Отечественной войны. Память всех солдат, погибших на фронте, участники почтят минутой молчания, возложат цветы к «Вечному огню» и зажгут свечи.

- Акция «Свеча памяти» традиционно пройдет не только в областном центре, но и в других городах и районах Тамбовщины, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также принять в ней участие можно в онлайн формате. С 15 по 22 июня любой желающий может зажечь свечу в память о воинах и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны на сайте деньпамяти.рф.