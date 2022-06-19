В Тамбовской области в аварии погибли два человека

На месте аварии скончались велосипедист и водитель иномарки

Авария, в которой погибли два человека, произошла 18 июня в 21 час 40 минут на автодороге Сатинка-Сампур Сампурского района Тамбовской области. 31-летний водитель «Фольксваген-Поло» сбил 60-летнего велосипедиста. После этого машина врезалась в опору ЛЭП напряжением 10 000 вольт, результате аварии она оказалась повреждена, что повлекло прекращение энергоснабжения. В результате происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью, наступила смерть обоих участников движения.

- На место происшествия выезжал прокурор Сампурского района Николай Лезгин, следственно-оперативная группа, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой контролируется прокуратурой района.

Фото прокуратуры Тамбовской области