В Тамбовской области отмечают 40-летие дома-музея Рахманинова в Ивановке

Дом-музей С.В. Рахманинова в Ивановке Уваровского района открылся 40 лет назад. Сегодня это музей-заповедник С.В. Рахманинова, который играет важнейшую роль в культурной и просветительской жизни не только нашего региона. Среди посетителей - жители всех регионов России и зарубежных стран.

Усадьба великого композитора в Ивановке стала центром притяжения для музыкантов с мировым именем, в числе которых Михаил Плетнев и Николай Луганский. С 1982 года здесь ежегодно проходят Международные музыкальные фестивали им. С.В. Рахманинова. В 1990 году впервые состоялся фестиваль «Звездное лето в Ивановке». В 1991 году — фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке». С 1998 года Ивановка также стала местом проведения фольклорных праздников.

- Большое значение уделяется работе по изучению и популяризации творческого наследия Сергея Рахманинова. Ивановка стала местом проведения творческих фортепианных, вокальных, скрипичных, театральных ассамблей, научных конференций, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области.

История усадьбы трагична, как и судьба ее владельцев. В годы революции и гражданской войны ее разрушили, а сам Сергей Рахманинов вместе со своими близкими оказаться на чужбине в эмиграции.

Возрождение усадьбы продолжалось долгие годы, в чем огромная заслуга ее первого директора Александра Ермакова, который за создание музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» и просветительскую деятельность был награждён Государственной премией Российской Федерации.

В восстановлении дома, дворовых построек, парка помогали почитатели таланта Сергея Рахманинова, среди которых многие известные музыканты. Сегодня музей-заповедник С.В. Рахманинова — настоящая жемчужина Тамбовщины, которая станет одним из центров празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова в 2023 году.