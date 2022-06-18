Тамбовчанку, которая находилась в розыске, нашли убитой

Труп нашли в колодце Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В производстве Кирсановского МСО СУ СК России по Тамбовской области находился материал проверки по факту безвестного исчезновения 42-летней женщины. Сегодня, 18 июня, тело пропавшей с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти было обнаружено в заброшенном колодце на территории города Кирсанова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В совершении этого преступления заподозрили 55-летнего знакомого погибшей. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры ударил женщину несколько раз по голове керамической кружкой, после чего, чтобы скрыть следы преступления выбросил ее тело в колодец рядом со своим домом.

- Следователи и криминалисты СК продолжают работу на месте происшествия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Мужчина задержан. Ранее подозреваемый более 10 лет провел в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего.