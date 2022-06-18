В Тамбовской области судебный пристав почти в 10 раз занизил стоимость арестованного автомобиля должника

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области по материалам, предоставленным сотрудниками регионального УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в производстве судебного пристава находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу двух банков на общую сумму более 300 тысяч рублей. Чтрбы повысить служебные показатели, сотрудник УФССП внес в акт о наложении ареста ложные сведения об участии понятых, представителей взыскателей, а также указал недостоверную стоимость транспортного средства должника (30 тысяч рублей) без проведения его фактического осмотра, при этом, не уведомив взыскателей об оценке имущества, тем самым, лишив их права на обжалование данной суммы. В итоге деньги от продажи машины - 30 тысяч рублей - засчитали в счет погашения задолженности по исполнительному производству, после чего оно было прекращено в связи с отсутствием у должника другого имущества, на которое можно обратить взыскание.

Согласно оценки экспертов фактическая стоимость автомобиля превышает 200 тысяч рублей. Таким образом, в результате незаконных действий должностного лица утрачена возможность удовлетворения требований взыскателей в размере действительной рыночной стоимости транспортного средства.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств должностного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.