В Тамбове запретили купаться в районе кафе «Парус»

По результатам лабораторных исследований, которые проводят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, вода у левого берега канала реки Цны в районе кафе «Парус» не соответствует санитарным требованиям по паразитологическим показателям.

На пляже уже выставлены аншлаги, предупреждающие о запрете купания. Об этом же сигнализирует красный цвет флага в районе вышки спасателя. Как только купание будет разрешено, цвет полотнища сменится на желтый.

- Следующие пробы воды будут готовы через 10 дней, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.