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Общество17 июня 2022 12:58

В Тамбове запретили купаться в районе кафе «Парус»

Место отдыха не соответствует санитарным требованиям
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По результатам лабораторных исследований, которые проводят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, вода у левого берега канала реки Цны в районе кафе «Парус» не соответствует санитарным требованиям по паразитологическим показателям.

На пляже уже выставлены аншлаги, предупреждающие о запрете купания. Об этом же сигнализирует красный цвет флага в районе вышки спасателя. Как только купание будет разрешено, цвет полотнища сменится на желтый.

- Следующие пробы воды будут готовы через 10 дней, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.