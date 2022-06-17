В Тамбове задержали пиромана, который поджигал мусорные контейнеры и уничтожил чужой автомобиль

Из-за пиромана тамбовчанин лишился машины Фото: УМВД России по Тамбовской области

В полиции Тамбова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждения или уничтожение имущества». В совершении преступления подозревают 45-летнего тамбовчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за поджоги чужого имущества. По версии следствия, ночью 14 июня он, будучи пьяным поджег автомобиль «Хендай Крета», который был припаркован у многоэтажного дома на улице Шлихтера областного центра. Огонь частична уничтожил машину, ее помогли потушить прохожие. Свидетели описали человека, которого видели незадолго поджога. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего мужчину и доставили в полицию, где его опросили.

Выяснилось также, что тамбовчанин имеет отношение к поджогам шести мусорных контейнеров на территории областного центра, которые происходили с начала года. В подразделении дознания УМВД России по городу Тамбову возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

- Решением суда подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор на период расследования уголовных дел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Подсчитывается ущерб, причиненный компании по утилизации мусора и владельцу автомобиля «Хендай Крета».