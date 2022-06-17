В Тамбовской области могут начать строить индивидуальные дома для расселения из аварийного жилья

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Минстрой провел стратегическую сессию «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста». В обсуждении перспектив развития отрасли принял участие врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Основными темами дискуссии стали развитие строительной отрасли и смежных с ней сфер экономики, пути достижения национальных целей в текущих макроэкономических условиях и меры поддержки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что министерство открыто к вопросам и предложениям по совершенствованию сферы строительства и ЖКХ стране. Свои инициативы озвучил и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Он предложил предусмотреть в «инфраструктурном меню» механизм, направленный на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Особенно это тема будет актуальна для обеспечения жильем льготных категорий граждан. Речь идет, в том числе, о реализации программы переселения из аварийного жилья.

- В Тамбовской области есть много небольших двухэтажных домов, которые находятся в аварийном состоянии. Их жители не хотят переезжать в другой микрорайон, уезжать с привычной территории. Поэтому индивидуальные жилые дома, построенные по новому механизму, могут решить ряд вопросов по реализации действующих жилищных программ, - сказал Максим Егоров.