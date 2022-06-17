В Тамбове легковушка после столкновения с другой машиной врезалась в дерево

Водитель одной из иномарок получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой легковое авто протаранило дерево, произошла 16 июня в 14 часов 32 минуты в районе дома №24, по улице Гагарина города Тамбова. 32-летний мужчина за рулем «Nissan Teana» двигался по встречной полосе, и, чтобы избежать столкновения с двигавшимся в попутном направлении и поворачивающим налево на улице Ново-Полынковская автомобиля «Kia K5» под управлением 28-летнего мужчины 1994 года рождения, изменил траекторию движения, не справился с управлением, выскочил за пределы проезжей части и врезался в дерево.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Nissan Teana», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи его доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.