В Тамбове состоялось открытие фестиваля русских зарубежных театров

На открытии зрителям продемонстрировали театрализованное представление Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

16 июня в Тамбове состоялось открытие четвертого фестиваля русских зарубежных театров. Спектакли можно будет по 22 июня включительно. В общей сложности в масштабном мероприятии примут участие 200 артистов из семи стран. Свои спектакли покажут театральные коллективы из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Торжественную церемонию открытия, которая прошла в Тамбовском академическом драматическом театре, вел заслуженный артист России Александр Олешко. Он представил гостей фестиваля, зрители узнали историю каждого творческого коллектива и услышали слова приветствия от руководителей зарубежных театров.

Ведущим церемонии стал Александр Олешко Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Первым в рамках фестивальной программы перед тамбовчанами выступили артисты Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера из Сухуми с постановкой «Кьоджинские перепалки». Комедию Карло Гольдони зрители приняли на «ура»: зал живо реагировал на перипетии, происходящие на сцене, смеялся, аплодировал в паузах и даже подсказывал актерам нужные слова, когда пауза, как казалось сидящим в зале, затягивалась и у некоторых не выдерживали нервы.

Экспрессивная комедия сорвала бурю оваций и тамбовчане еще долго не отпускали артистов со сцены, аплодируя им стоя.

Эта легкая и веселая постановка стала первой в череде фестивальных спектаклей. Каждый день тамбовчан ждут новые постановки самого разного жанра и возможность познакомиться с творчеством новых коллективов. Закроется фестиваль 22 июня спектаклем «Апрельский романс» в исполнении актеров тамбовского драматического театра.