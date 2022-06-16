В Тамбовской области закончили расследование уголовного дела о рейдерском захвате фирмы

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего юриста из Москвы, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества или решения совета директоров) и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

Следствием установлено, что в 2020 году сельскохозяйственная организация и ее дочерняя фирма заключили договоры со столичным юристом на оказание правовых услуг, который на основании нотариальной доверенности также имел право быть представителем одного из учредителей головной фирмы и пользоваться всеми его правами. Воспользовавшись этим, минуя процедуру проведения общего собрания участников коммерческой организации, он незаконно захватил управление в дочерней компании через номинального участника.

Схема захвата выглядела следующим образом – обвиняемый оформил доверенность от «подставного лица» на право купить долю в уставном капитале дочерней фирмы. Далее, в тайне от других участников общества, без проведения общего собрания и иных обязательных процедур, он изготовил подложные документы, на основании которых уставной капитал дочерней фирмы увеличился на 2 миллиона рублей за счет принятия нового участника («подставного лица»), доля которого в уставном капитале составила 97,09 %, при этом доля головной компании уменьшилась со 100% до 2,91%. После этого, он направил заявление в налоговый орган с приложением сфальсифицированной им документации, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения об увеличения уставного капитала дочерней фирмы за счет принятия в состав нового участника.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.