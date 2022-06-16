Учительница из Тамбова стала призёром всероссийского конкурса преподавателей

Елизавета Каданцева стала одним из лучших педагогов конкурса Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Учитель русского языка и литературы школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» Елизавета Каданцева заняла 2 место во всероссийском конкурсе для преподавателей русского государственного и родных языков народов РФ. Всего в нём участвовали более 280 преподавателей, представляющие разные регионы нашей страны.

Елизавета Александровна выбрала номинацию «К истокам народной культуры», посвящённую Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Жюри строго оценивало профессиональные навыки педагогов. Каждый из учителей должен был написать развёрнутое эссе «Мои методические находки», предоставить свои разработки занятий, публикации, авторские программы и видеозапись урока согласно выбранному направлению. Елизавета Александровна с успехом справилась со всеми поставленными задачами конкурса.

- 30 июня в Москве Елизавета Каданцева примет участие в торжественной церемонии награждения лучших педагогов - победителей и призеров конкурса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.