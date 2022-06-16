В Тамбовской области 18 выпускников стали «стобалльниками» на ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Его, напомним, школьники сдавали 30 мая. В Тамбовской области знания по этому предмету демонстрировали 3565 ребят. При этом 18 человек показали блестящий результат, набрав 100 баллов.

Как отметили в управлении образования и науки области, тамбовские выпускники продемонстрировали отличное знание предмета. Работу на 100 баллов выполнили ребята из школ Тамбова, Мичуринска, Моршанска и Инжавинского района. Еще 1063 человека получили от 80 до 99 баллов.

- Результат экзамена по русскому языку требуется для получения аттестата и поступления в вуз на любую специальность, поэтому экзамен является самым массовым, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Экзаменационная работа состояла из двух частей. Она включала 26 заданий.

Для получения аттестата по этому предмету нужно было набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого университеты не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Напомним, ранее стали известны результаты экзаменов по географии, химии, литературе. В Тамбовской области наивысший результат показали три участника ЕГЭ по химии и один – по литературе.

Тем временем, экзаменационная пора у выпускников продолжается. Сегодня, 16 июня, ребята сдают устную часть экзамена по иностранному языку. А на следующей неделе, 20 и 21 июня, проверят свои знания по информатике.