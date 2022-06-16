Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 9:43

В Тамбовской области 18 выпускников стали «стобалльниками» на ЕГЭ по русскому языку

Еще 1063 человека получили от 80 до 99 баллов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Его, напомним, школьники сдавали 30 мая. В Тамбовской области знания по этому предмету демонстрировали 3565 ребят. При этом 18 человек показали блестящий результат, набрав 100 баллов.

Как отметили в управлении образования и науки области, тамбовские выпускники продемонстрировали отличное знание предмета. Работу на 100 баллов выполнили ребята из школ Тамбова, Мичуринска, Моршанска и Инжавинского района. Еще 1063 человека получили от 80 до 99 баллов.

- Результат экзамена по русскому языку требуется для получения аттестата и поступления в вуз на любую специальность, поэтому экзамен является самым массовым, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Экзаменационная работа состояла из двух частей. Она включала 26 заданий.

Для получения аттестата по этому предмету нужно было набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого университеты не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Напомним, ранее стали известны результаты экзаменов по географии, химии, литературе. В Тамбовской области наивысший результат показали три участника ЕГЭ по химии и один – по литературе.

Тем временем, экзаменационная пора у выпускников продолжается. Сегодня, 16 июня, ребята сдают устную часть экзамена по иностранному языку. А на следующей неделе, 20 и 21 июня, проверят свои знания по информатике.