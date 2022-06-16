В Тамбовской области пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД

В Тамбовской области вынесли приговор 59-летнему жителю Бондарского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, вечером 15 апреля текущего года мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за несоставление протокола о задержании транспортного средства и направлении его на специализированную стоянку пытался дать взятку инспектору ДПС в размере 20 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.