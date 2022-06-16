В Тамбовской области легковушка после столкновения с фурой влетела под КамАЗ

В ДТП пострадал водитель ВАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов и легкового авто произошла 15 июня в 7 часов 15 минут на 361 км автодороги Р-22 Каспий проходящей по территории Первомайского района. 54-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем СКАНИЯ с полуприцепом АЛИМ столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которого был 36-летний мужчина. Машина двигалась в попутном с фурой направлении. После удара легковушка вылетела на перекресток, где столкнулась с КамАЗом, под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель ВАЗ-21140, на автомобиле скорой помощи его доставили в больницу им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.