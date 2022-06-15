У котовских чиновников прошли обыски по уголовному делу о халатности

Офицеры СУ СКР по Тамбовской области при оперативном сопровождении сотрудников регионального УМВД России провели ряд обысков, в том числе, по месту жительства должностных лиц администрации города Котовска. Они проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц при реализации целевой программы.

Как стало известно следствию, в Котовске по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города на 2017-2021 годы и на период до 2030 года» запланировано и уже построено 6 блочно-модульных котельных. По результатам конкурса мэрия Котовска заключила соглашение с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», которое приняло на себя обязательство за свой счет создать и реконструировать объекты системы коммунальной инфраструктуры. В свою очередь, администрация города должна передать обществу права владения и пользования объектом соглашения.

Реализация проекта проводилась при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 300 миллионов рублей. При проверке Федеральным казначейством установлено, что городской администрацией при формировании сводных сметных расчетов не осуществлен мониторинг цен на оборудование для котельных, в связи с чем его проектная стоимость была явно завышена, что повлекло неэффективное использование бюджетных средств в размере более 100 миллионов рублей.

- В ходе обысков изъяты предметы, представляющие интерес для расследования данного уголовного дела. По нему продолжается проведение иных следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление виновных лиц, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.