В Тамбове перенесли сроки отключения холодной воды

В администрации Тамбова отказали «РКС-Тамбов» в согласовании проведения плановых ремонтных работ на ВЗУ №3, в результате которых планировалось отключение холодного водоснабжения потребителям южной части города с 22 часов 15 июня до 6 часов 17 июня. Отключение затрагивало район в границах улиц Октябрьская – МЖК – Астраханская –Клубная – Андреевская – Набережная.

Отказ объясняют тем, что ограничение водоснабжения при плановых работах согласно действующему законодательству возможно не ранее, чем через 10 дней после уведомления потребителей. Это условие выполнено не было.

В результате согласована новая дата проведения ремонтных работ — 28 июня. При этом остановка ВЗУ №3 должна быть проведена таким образом, чтобы обеспечить водоснабжение потребителей до 9 часов утра этого дня. Завершить ремонтные работы необходимо в ночь с 28 на 29 июня, а выход на рабочий режим должен быть обеспечен не позднее 6 часов 29 июня.

- В период ремонта на сетях обеспечат подвоз воды на социальные объекты и в жилые микрорайоны. Графику должен быть заблаговременно доведен до людей, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова.

Работы проводятся в рамках производственной программы «РКС-Тамбов» на 2022 год. Специалисты установят новые задвижки диаметром 400 и 500 мм, заменят изношенный участок 600 мм водовода. Капитальный ремонт сетей на ВЗУ-3 повысит надежность работы системы водоснабжения, снизит аварийность и позволит в дальнейшем проводить плановые чистки отстойников без ограничения водоснабжения для потребителей.