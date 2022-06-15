У тамбовчанина нашли 1,7 кг конопли

Полицейские поселка Сатинка закончили расследование уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере». В совершении этого преступления обвиняют 57-летний жителя села Ивановка Сампурского района.

Выяснилось, что в августе прошлого года мужчина обнаружил за пределами своего участка дикорастущую коноплю. Вместо того, чтобы уничтожить растения, он решил их культивировать, собирать урожай и лично употреблять. В марте этого года сотрудник подразделения Наркоконтроля сампурской полиции получили информация о том, что у жителя села Ивановка дома хранятся высушенные растения конопли. Во время осмотра дома и строений на участке полицейские обнаружили 1,7 килограмма марихуаны, которую хозяин употреблял сам. Напкотики у него изъяли.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд Сампурского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.