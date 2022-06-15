На севере Тамбова продолжается строительство поликлиники

В северной части Тамбова идёт строительство поликлиники. Работы проходят в полном соответствии с графиком. Объект возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Тамбовской области национального проекта «Здравоохранение». Стоимость работ на данный момент – порядка 2,2 млрд рублей.

Сейчас на месте строительства вырыт котлован под фундамент, в землю погружены железобетонные фундаментные сваи. Плановый срок окончания строительства – четвёртый квартал 2023 года.

Согласно проекту, поликлиника будет представлять собой семиэтажное здание, в котором в числе прочего предусмотрены женская консультация, подстанция скорой помощи, стоматологические отделения и дневной стационар как для взрослых, так и для детей. Общая площадь строения – 30,1 тысяч квадратных метров. Учреждение будет оснащено современным лечебно-диагностическим оборудованием, оно рассчитано на приём 500 взрослых и 340 детей за одну смену.

- В текущем году с учётом средств ФОМС на развитие здравоохранения Тамбовской области выделяется свыше 20 млрд рублей, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В 2022 году завершится реконструкция детской областной больницы, также будет проведён ремонт семи медицинских учреждений в разных городах и районах региона.