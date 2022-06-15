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Происшествия15 июня 2022 11:53

В Советском районе Тамбова нашли пять артиллерийских снарядов

Боеприпасы находились на территории частного сектора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Опасные находки вывезли на полигон и уничтожили

Опасные находки вывезли на полигон и уничтожили

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили пять артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны со следами коррозии и механическими повреждениями. Их обнаружил местный житель в частном секторе Советского района Тамбова.

- Специалисты ОМОН с соблюдением мер безопасности вывезли взрывоопасные находки на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото управления Росгвардии по региону