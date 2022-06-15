Аферисты из Краснодарского края лишили тамбовскую пенсионерку 410 тысяч рублей

13 июня в полицию Тамбова поступило сообщение о совершенном мошенничестве. Пострадавшая – 81 жительница улицы Весенней Тамбова. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа ОП № 2. Как выяснили полицейские, мошенничество совершено по известной всем схеме. На телефон пожилой женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что ее внучка попала в ДТП, и ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания необходимо заплатить 700 тысяч рублей. Услышав страшное известие, пенсионерка сильно испугалась, ведь ее внучка была еще и беременна. Женщина очень просила снизить сумму, поскольку у нее не было таких денег. В итоге аферисты согласились на 410 тысяч рублей.

Спустя некоторое время домой к тамбовчанке пришел молодой человек, назвал фамилию следователя, от которого он якобы явился, и забрал деньги. Немного придя в себя, женщина позвонила внучке и узнала, что ничего страшного с ней не произошло. За помощью они обратились в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что в этом случае действовали заезжие гастролеры и, возможно, они еще не покинули пределы Тамбова. Оперативные сотрудники отработали гостиницы и хостелы областного центра, опросили возможных свидетелей и установили личности и местонахождение подозреваемых.

- В одном из хостелов в районе Центрального рынка Тамбова аферистов задержали. Ими оказались двое молодых парней 17 и 18 лет. Оба жители Краснодарского края. Как выяснили полицейские, в Тамбов они прибыли по наводке одной из групп в Телеграмм-канале. За совершение мошенничеств им платили гонорар в размере 15% процентов от суммы похищенного.

- В настоящее время оба молодых человека задержаны, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Отрабатывается их причастность к совершению других аналогичных преступлений.