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Происшествия15 июня 2022 7:11

В Тамбовской области водитель погиб в слетевшем с трассы и загоревшемся автомобиле

Мужчина потерял управление машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
50-летний мужчина погиб до приезда медиков

50-летний мужчина погиб до приезда медиков

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 14 июня в 14 часов 6 км автодороги Никольское-Старое Тарбеево Мичуринского района. 50-летний мужчина за рулем автомобилем ВАЗ-21112, потерял управление машиной, съехал в кювет, после чего легковушка загорелась.

- В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 43-летнюю пассажирку на месте осмотрели медики скорой, от госпитализации женщина отказалась.