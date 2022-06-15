В Тамбовской области адвоката, которого подозревают в присвоении и растрате денег в особо крупном размере, стал фигурантом дела о мошенничестве

В СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбудили уголовное дело в отношении теперь уже бывшего адвоката, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2016 года адвокат обманным путем завладел деньгами своего подзащитного в размере 300 тысяч рублей, пообещав вернуть их после продажи земельного участка, которого у него на самом деле не было.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Подозреваемый также является фигурантом еще одного уголовного дела - о присвоении и растрате в особо крупном размере.