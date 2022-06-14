В Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибла девушка

Водители обоих автомобилей серьезных травм не получили Фото: УМВД России по Тамбовской области

Вечером 18 мая на 6-м километре автодороги Р-22 «Каспий» Знаменка – Кариан Строганово, проходящей по территории Знаменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. «ВАЗ 2110», которым управлял 25-летний парень, двигался в сторону поселка Знаменка. В зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», совершая маневр обгона, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и столкнулся «Фольксваген Пассат» под управлением 44-летнего мужчины. Иномарка двигалась во встречном направлении. В результате аварии на месте погибла 26-летняя пассажирка «ВАЗ 21104». Пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирована во городскую больницу им.Архиепископа Луки Тамбова.

По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Знаменский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователь опросил обоих водителяей свидетелей, назначил проведение автотехнической, химической и медицинской судебных экспертиз. Водители автомобилей сильно не пострадали в аварии, определяется степень причинения вреда здоровью пассажира автомобиля «Фольксваген Пассат».

- По версии следствия, предварительная вина в совершении аварии на водителе отечественного автомобиля, который грубо нарушил правила дорожного движения и не учел требования дорожных знаков, из-за чего погибла молодая женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.