Тамбовчанин, который расправился на вокзале Мичуринска с пенсионером, пойдет под суд

В Мичуринском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Тамбова, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Нв следствии установлено, что после освобождения из колонии мужчина возвращался из другого региона домой и на железнодорожном вокзале города Мичуринска ожидал поезда до Тамбова. Рано утром 16 марта этого года в зале ожидания он познакомился с пенсионером и предложил ему вместе распить спиртное. Затем в ходе общения между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил пожилого человека по голове. 24 марта 85-летний мужчина скончался в больнице города Мичуринска. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. На время следствия мужчину отправили в СИЗО.

- Сейчас собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурант больше 15 лет провел в местах лишения свободы за совершение различных преступлений, в основном, за хищение чужого имущества.