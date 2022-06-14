Выпускники Тамбовщины продолжают сдавать ЕГЭ

14 июня тамбовские выпускники показывают с вою подготовку сразу по двум предметам - сдают ЕГЭ по биологии, выполняют письменную часть экзамена по иностранному языку. По информации управления образования и науки Тамбовской области, на экзамены зарегистрировалось 1182 участника. В частности, экзамен по биологии сдают 802 человека, по английскому языку — 363, по немецкому — 14, по французскому — 3 человека.

- В экзамене участвуют выпускники школ региона, а также студенты колледжей и техникумов, которые планируют поступать в вузы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В области работает 36 пунктов проведения экзаменов. Продолжительность экзамена по биологии — 3 часа 55 минут, английскому, немецкому и французскому языку — 3 часа 10 минут.

Что касается минимального порога, то по биологии он составляет 36 баллов, по иностранному языку с учетом письменной и устной частей — 22 балла. Результаты экзамена по биологии ожидаются не позднее 28 июня, по иностранному языку – не позднее 1 июля. 16 июня ребята сдадут устную часть иностранного языка.