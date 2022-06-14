В Мичуринске под суд пойдет преступная группа, занимавшаяся «отмыванием» денег

В Мичуринске передают в суд уголовное дело ОПГ, состоящей из 6 человек. По версии следствия, с 2016 по 2018 год за деньги они оказывали услуги коммерческим организациям области по «обналичиванию» денежных средств, для чего использовали банковские счета фиктивных организаций и поддельные платежные поручения. От незаконных банковских операций участники преступной группы получили доход в размере больше 39 миллионов рублей.

Перед судом участники организованной группы предстанут по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а","б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

- Участникам ОПГ грозят длительные сроки лишения свободы, - сообщает прокуратура Тамбовской области.