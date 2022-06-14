Праздники в Тамбовской области прошли без нарушений

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 386-летию образования Тамбова полиция несла службу в режиме усиленного варианта. В охране общественного порядка на территории области приняли участие более 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел, более 150 сотрудников Росгвардии, более 150 представителей народных дружин и частных охранных структур. В общественных мероприятиях приняло участие более 50 тысяч человек в Тамбове и более 7 тысяч человек по области.

- Массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности допущено не было, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.