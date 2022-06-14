В Тамбовской области под колесами машин погибли три человека

В поселке Первомайский погибли мужчина и женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове в двух авариях погибли три пешехода. Первое ДТП зафиксировали 10 июня в 15 часов 42 минуты в районе д. 10 на ул. Подвойского города Тамбова. 58-летняя женщина, управляя автомобилем ЛЕКСУС RX300, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулась с движущимся по главной дороге ВАЗ-21130, за рулем которого был 27-летний мужчина. После удара отечественный автомобиль потерял управление и наехал на стоящую у обочины 81-летнюю женщину, она скончалась на месте аварии.

На следующий день, 11 июня в 0 часов 50 минут около дома № 4 по ул. Дружбы р.п. Первомайский, 20-летний мужчина за рулем FORD FOCUS сбил двоих пешеходов, 29-летнего мужчину и 32-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеходы скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.