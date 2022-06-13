В Тамбовской области утонула 60-летняя женщина

Женщину смогли вытащить из воды, однако она скончалась до приезда медиков Фото: СУ СК России по Тамбовской области

12 июня в водоеме, расположенном на краю деревни Моздок Уваровского района начала тонуть 60-летняя женщина. Ее вытащили из воды, но спасти не смогли, женщина скончалась до приезда скорой.

- Обстоятельства гибели устанавливают следователи Уваровского МСО СУ СК по региону, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Известно, что погибшая - жительница села Павлодар этого же района, отдыхала на берегу в компании знакомых.