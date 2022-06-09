В Тамбове из окна 6-го этажа выпала и погибла годовалая девочка

Девочка скончалась до приезда медиков Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 9 июня из окна 6 этажа многоквартирного дома по улице Свободной города Тамбова выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок скончался до приезда медицинских работников.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбов следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Установлено, что семья проживала в съемной квартире. В момент трагедии ребенок находился в квартире с мамой.