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Происшествия9 июня 2022 19:41

В Тамбове из окна 6-го этажа выпала и погибла годовалая девочка

В момент трагедии ребенок находился дома с мамой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка скончалась до приезда медиков

Девочка скончалась до приезда медиков

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 9 июня из окна 6 этажа многоквартирного дома по улице Свободной города Тамбова выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок скончался до приезда медицинских работников.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбов следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Установлено, что семья проживала в съемной квартире. В момент трагедии ребенок находился в квартире с мамой.

Малышка выпала в окно

Малышка выпала в окно

Фото: СУ СК России по Тамбовской области