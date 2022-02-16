В Тамбовской области произошло ДТП, в котором погибли два человека

В аварии погибли два водителя

16 февраля в 8 часов 15 минут на 126 километре автомобильной дороги 1Р-193 «Воронеж-Тамбов» вблизи поворота на с. Ереминка Мордовского района Тамбовской области произошла авария со смертельным исходом.

По предварительным данным водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигавшийся со стороны Тамбова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗель, двигавшемся со стороны Воронежа.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель автомобиля Toyota, а также 34-летний водитель ГАЗели от полученных травм скончались на месте происшествия. 82-летнего пассажира автомобиля Toyota с травмами доставили в медицинское учреждение.

- Прокурором Мордовского района с целью координации действий правоохранительных органов осуществлен выезд на место ДТП, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Ход процессуальной проверки по факту ДТП взят прокуратурой Мордовского района на контроль.