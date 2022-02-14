В Тамбове задержали мужчину, который дважды обворовал Храм святителя Феофана Затворника Вышенского

В храм преступник проникал дважды Фото: УМВД России по Тамбовской области

В январе этого года Храм святителя Феофана Затворника Вышенского, расположенный на улице комиссара Московского города Тамбова, дважды подвергался кражам. Ночью неизвестный разбивал окна, проникал внутрь и похищал серебряные кольца «Спаси и сохрани» из церковной лавки, а также денежные пожертвования на возведение и ремонт храма. В поисках преступника полицейские опросили свидетелей, проживающих неподалеку, проверили ранее судимых людей, которые могли пойти на такие преступления, освободившихся из мест лишения свободы условно-досрочно, стоящих на учете как склонных к совершению краж, а также проверили ломбарды и ювелирные магазины, занимающиеся скупкой драгоценностей и изделий из серебра.

В прошлую пятницу оперативники уголовного розыска получили информацию о причастности 37-летнего ранее судимого мужчины, жителя города Тамбова к совершению двух краж. Его задержали дома и доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову, где мужчина признался в хищениях. Во время обыска в его квартире полицейские нашли 37 похищенных серебряных колец, которые в самое ближайшее время будут возвращены в храм.

- По данным фактам в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По решению суда подозреваемого арестовали и поместили в следственный изолятор. Следственными органами проводится сбор улик и доказательств совершения двух преступлений.