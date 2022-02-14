Тамбовчанин самовольно срубил 4 ольхи

13 февраля в полицию села Петровское поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. На улицу Мира села Кочетовка выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в 400 метрах от дома №36 неизвестный кто-то при помощи бензопилы спилил 4 дерева ольхи и частями волоком утащил к себе домой.

Полицейские опросили местных жителей и возможных очевидцев. Оказалось, незаконной рубкой деревьев занимался 39-летний местный житель. Спиленные деревья мужчина хотел использовать для личных нужд, и часть успел порубить на дрова. Бензопилу полицейские изъяли, сумма причинённого материального ущерба устанавливается. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 (Незаконная рубка лесных насаждений), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.