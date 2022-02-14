В авариях на Тамбовщине получили травмы двое детей

В авариях пострадали 6-летний мальчик и 11-летняя девочка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В минувшую пятницу, 11 февраля, в Тамбовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В этот день в 19 часов на нерегулируемом перекрестке, в районе 12 километра автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей через село Бокино, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «MAN TGX» с полуприцепом «966611», при повороте налево не уступил дорогу машине, двигавшейся навстречу и столкнулся с автомобилем «MITSUBISHI CARISMA» под управлением 35-летнего мужчины.

- В результате ДТП водители не пострадали, пассажир автомобиля «MITSUBISHI CARISMA», 12-летняя девочка с травмами доставлена в областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Еще одна авария произошла на 8 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Парский угол», проходящей через посёлок Хлыстово, Моршанского района. 38-летний мужчина за рулем автомобиля «VOLKSWAGEN JETTA» не учел дорожные условия, его машину занесло и она сбила 6-летнего мальчика, который вместе с бабушкой стоял на обочине. Водитель с места ДТП скрылся, но его удалось найти.

- В результате ДТП мальчика с травмами разной степени тяжести доставили в Моршанскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.