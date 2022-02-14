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Происшествия14 февраля 2022 9:11

В Тамбове пенсионерку задушили полотенцем

Убийство произошло на улице Колхозной областного центра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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9 февраля в одной из квартир дома по улице Колхозной города Тамбова обнаружили тело 91-летней пенсионерки с затянутой на шее петлей из полотенца. Причиной ее смерти стала асфиксия. По данному факту в СО по Октябрьскому району города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В качестве основной следователи рассматривают версию о корыстном мотиве этого преступления.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.