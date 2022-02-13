Тамбовчанам предлагают изучить историю по типографским афишам

Тамбовчанам предлагают познакомиться с историей региона с помощью типографских афиш. Онлайн-выставка «Несколько типографских афиш» (6+) включила работы, созданные тамбовским художником Игорем Ульяновым для различных организаций с 1985 по 1994 годы. Экспозиция посвящена 235-летию Тамбовской типографии.

В 2019-м Игорь Ульянов подготовил электронный каталог театральных афиш, которые создавал для драмтеатра и театра кукол. Через год появился второй с репродукциями театральных программ, а в 2021-м автор выпустил третий каталог под названием «Несколько типографских афиш» с репродукциями афиш различной тематики.

На онлайн-выставке представлены 34 афиши - информационные, спортивные, концертные, и выставочные. Работы размещены в хронологическом порядке и объединены по тематикам.

Познакомиться с виртуальной экспозицией можно по ссылке.