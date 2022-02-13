К утру 13 февраля в Тамбовской области еще у 1289 человек нашли коронавирус

В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 1289 человек. Как сообщил региональный оперштаб 13 февраля, среди инфицированных 506 мужчин и 661 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 122 ребенка (55 мальчиков и 67 девочек в возрасте от 1 до 17 лет). За время пандемии в области зарегистрировали 81 097 случаев ковида.

На госпитализации – 884 человека. Выздоровели 63 829 тамбовчан. На сегодняшний день выписаны из стационаров 59 человек, всего выздоровевших 544. Выписаны из больниц – 38480.

По состоянию к 13 февраля, охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 64,7%. Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 83,0%, Котовске - 81,4%, Староюрьевском районе - 78,7%. Самая низкая в Мичуринске - 47,1%, Уметском районе – 48,4%, Кирсанове и Уваровском районе - 49,7%.