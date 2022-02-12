БК «Тамбов» выиграл в шестой раз кряду

Последнее слово оказалось за тамбовчанами – 23:13 и итоговые 74:61. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» местный одноименный клуб в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу принимал челябинский «Челбаскет». Победа хозяев в первой четверти (26:17) повлияла на ход всей встречи. И хотя уральцы выиграли два следующих игровых отрезка (с суммарным перевесом в шесть очков), последнее слово оказалось за тамбовчанами – 23:13 и итоговые 74:61.

Самыми результативными у хозяев стали Максим Хозяшев, Михаил Малейко (по 11) и Кирилл Архипов (10).

Это уже шестая кряду победа БК «Тамбов». В последний раз подопечные Олега Игумнова потерпели неудачу 25 января в Майкопе (84:86).

После 31-го матча у БК «Тамбов» 57 очков. В ТОП-5 также входят «Чебоксарские Ястребы» (51), «Металлург» (49), курские «Русичи» (48) и челябинский «Челбаскет» (46).

Завтра, 13 февраля, тамбовчане проведут на своем паркете повторный матч с «Челбаскетом». Начало в 14:00.