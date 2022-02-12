В Тамбовской области появился новый руководитель управления ТЭК и ЖКХ

Новые кадровые изменения произошли в администрации Тамбовской области - начальником регионального управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства назначена Бабикова Елена Игоревна.

- Новый руководитель ТЭК имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент» и «Водоснабжение и водоотведение», и работала на руководящих должностях в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка и в Фонде капитального ремонта Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.