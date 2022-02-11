В Тамбовской области сотрудник аграрного техникума получил судимость за взяточничество

В Тамбовской области вынесли приговор сотруднику аграрного техникума, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что он получил от местного жителя 15 тысяч рублей в качестве взятки за оказание содействия в получении свидетельства о прохождении обучения по программе «Тракторист» без фактического участия в учебном процессе и сдачи экзамена на право управления самоходными машинами. Преступление выявили при участии сотрудников МОМВД «Мичуринский».

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.