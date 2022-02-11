Тамбовчанка расправилась с гражданским мужем, вспомнив об обиде недельной давности

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 13 ноября прошлого года женщина распивала спиртное вместе с сожителем и своей подругой. Вечером, будучи уже пьяной, сожительница внезапно вспомнила, что неделю назад гражданский муж ударил ее по лицу. Она взяла нож, подошла к лежащему на кровати мужчине и нанесла ему удар в бедро. В этот же день 37-летний моршанец скончался от острой массивной кровопотери в больнице. Сейчас уголовное дело направляют в суд.

- На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.