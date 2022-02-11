Тамбовчанин предлагает переименовать площадь и сквер им. Ленина

На прошлой неделе в Тамбовскую городскую Думу от жителя областного центра поступило предложение о переименовании площади им. Ленина и одноимённого сквера, расположенного за памятником вождю мирового пролетариата. Заявитель предлагает дать главной городской площади название «площадь Памяти жертв политических репрессий», а сквер им. Ленина переименовать в сквер Бориса Немцова. В Гордуме решили спросить по этому поводу мнение горожан. Тамбовчане могут направить свои отзывы на это предложение в городское заксобрание по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28.

- Обращения принимаются от лиц, имеющих постоянную регистрацию на территории города Тамбова, с указанием фамилии, имени, отчества, а также адреса постоянной регистрации, - рассказали условия участия в опросе в Тамбовской городской Думе. – Мнения тех, кто не живёт в Тамбове, учитываться не будет.

Обращения принимаются по 12 марта включительно. Справки по поводу опроса можно получить по телефонам: 75-03-02; 72-47-93 (отдел по делам горожан Тамбовской городской Думы).

Напомним, год назад в Тамбове рассматривалось предложение горожанина, который предложил снести памятник Владимиру Ленину, а вместо него установить монумент в честь основателя города - Романа Боборыкина. Но эту инициативу не приняли.