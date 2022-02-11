В Тамбовской области успешно прошел тестирование робот Сбера «Ксения»

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Сбербанк совместно с платформой СберЗдоровье и Управлением здравоохранения Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по дистанционному мониторингу пациентов с COVID-19.

Голосовой робот «Ксения» обзванивал пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, подключенных к системе удалённого мониторинга, уточнял состояние их здоровья, температуру тела и общее самочувствие. После звонка полученная информация автоматически вносилась в индивидуальный дневник заболевшего. Показатели также были доступны лечащим врачам платформы СберЗдоровье. На основе собранной информации они принимали решения о назначениях.

В ходе пилотного проекта специалисты СберЗдоровья и Сбербанка корректировали коммуникативные и технологические инструменты. Были уточнены скрипты робота, добавлена возможность передачи отчетов в Управление здравоохранения. Пилотный проект подтвердил свою эффективность. Сегодня органы здравоохранения по защищённым каналам продолжают получать от «Ксении» показатели по всем пациентам, поставленным на дистанционный мониторинг.

Антон Каменев, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Наш проект глубоко отражает смысл ESG-политики Cбера. Для крупного бизнеса очень важно быть эффективным и социально ответственным одновременно. Сбер активно развивает продукты и сервисы экосистемы, которые помогают развиваться отрасли здравоохранения, повышая доступность и качество медицинских услуг для населения».

По итогам пилотирования проекта планируется тиражирование практики клинической больницы № 4 в других лечебных учреждениях муниципального уровня в Тамбовской области.