На отлов бездомных собак потратят 27 миллионов рублей

По информации управления ветеринарии Тамбовской области, на организацию отлова безнадзорных животных из регионального бюджета в этом году предусмотрено около 27 миллионов рублей. Стоимость отлова и содержание одного животного составляет свыше 8 тысяч рублей. Сейчас на территории региона действуют два приюта для бездомных животных.

- На сегодняшний день рассматривается возможность строительства приютов для бездомных животных на территории Тамбовщины, - говорит начальник управления ветеринарии области Алексей Филин. – Отмечу, что работа с животными ведется по программе ОСВВ – отлов с целью лечения, стерилизация, вакцинация, чипирование (маркировка) и их выпуск на прежние места обитания. Законодательство позволяет содержать животное за счет бюджета 20 дней.