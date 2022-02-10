БК «Тамбов» одержал волевую победу над «Металлургом»

Теперь 12 - 13 февраля тамбовчане проведут на своем паркете два матча с «Челбаскетом». Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» местный одноименный клуб в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу во второй раз переиграл магнитогорский «Металлург». Как и днем ранее, для победы им пришлось проявить волевые качества, учитывая проигранную первую четверть – 13:18. Но уже к исходу второго игрового отрезка «Тамбов» свел на нет отставание в счете (34:31), и в дальнейшем уверенно довел встречу до победы – 80:71.

Самыми результативными у хозяев стали Юрий Трубин (13), Максим Хозяшев (12) и Олег Стародубов (12).

После 30-ти игр у БК «Тамбов» 55 очков. В ТОП-5 также входят «Чебоксарские Ястребы» (49), «Металлург» (47), челябинский «Челбаскет» (45) и курские «Русичи» (48).

Теперь 12 - 13 февраля тамбовчане проведут на своем паркете два матча с «Челбаскетом». Начало первой игры в 18:00, второй - в 14:00.