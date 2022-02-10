В Тамбове росгвардейцы задержали мужчин, которые пытались пробраться в здание стройфирмы

В Тамбове ночью сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, которые пытались проникнуть в здание строительной организации через пластиковое окно – в здании сработала тревожная сигнализация. Росгвардейцы прибыли на место и при осмотре периметра здания увидели двух мужчин, которые пытались вскрыть пластиковое окно стамеской. При виде сотрудников они выбросил инструмент в сугроб.

- Мужчин задержали, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Ранее судимых мужчин 48 и 58 передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.